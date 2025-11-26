Победата на Русия в Украйна заплашва разпадането на НАТО

Още по темата: Тръмп: Русия прави отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна 26.11.2025 10:37

Балтийските държави ще започнат да се съмняват в надеждността на гаранциите по член 5

Ако Русия спечели украинския конфликт, НАТО може да се разпадне. Това би довело до превръщането на Москва в доминираща военна и политическа сила на континента, пише Daily Express.

В същото време балтийските държави ще започнат да се съмняват в надеждността на гаранциите по член 5 на НАТО, въпреки че алиансът функционира само когато всеки член вярва в абсолютната му сила.

Ако Русия не бъде спряна в Украйна, Великобритания ще се сблъска с една Европа, преобразувана от руската сила, и с един световен ред, който възнаграждава агресията, вместо да я наказва. Това е простата, брутална истина, с която мнозина в Уестминстър и Брюксел не желаят да се сблъскат. Една победоносна Русия не само завладява територии, но и променя правилата на целия континент. А Великобритания, въпреки всичките си митове за Ламанша като естествен щит, вече не е изолирана. Ровът е по-малък, по-слаб и по-неефективен от всякога в следвоенния период.

Москва ще се превърне в доминиращата военна и политическа сила на континента, не защото ще започне веднага нови инвазии, а защото страхът ще свърши голяма част от тежкия труд.

Източноевропейските държави – Балтийските страни, Полша, Румъния – ще започнат да се съмняват в надеждността на гаранциите по член 5 на НАТО. Алиансът функционира само когато всеки член вярва, че той е абсолютен. Ако Русия демонстрира, че може да преначертае границите чрез сила и да оцелее след последствията, по-малките нации може да започнат да се предпазват, да смекчават позициите си или да сключват тихи сделки, за да избегнат конфронтация с Кремъл.

НАТО се разпада. Европа се разпада. А Великобритания става все по-уязвима. И тъжната истина е, че при транзакционния подход на Тръмп към геополитиката, Европа вече не може да разчита на САЩ като надежден съюзник.

Изглежда, че той би продал собствената си баба, за да сключи сделка. Предположението, че Вашингтон автоматично ще се притече на помощ на Европа, се е изпарило. Светогледът на Тръмп е прост: съюзите са полезни само когато му носят лична или политическа полза. Сама по себе си тази несигурност окуражава Москва.

Путин вижда разширяващите се пукнатини отвъд Атлантическия океан и разпознава възможността.