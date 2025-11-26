Обрат! Доналд Тръмп отмени крайния срок на Украйна

Още по темата: CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ 25.11.2025 16:08

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя предварително определената дата, в която Украйна трябваше да се съгласи с мирния план за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

„Крайният срок за мен е, когато всичко приключи“, заяви Тръмп пред репортери на борда на Air Force One по време на полета си към Флорида за Деня на благодарността.

Той допълни, че американските преговарящи вече постигат напредък в разговорите с Русия и Украйна, като Москва е направила някои отстъпки, без да уточни конкретно какви.

Тръмп съобщи още, че неговият пратеник Стив Уиткоф скоро ще пътува до Москва за среща с руския президент Владимир Путин, а зет му Джаред Къшнър – който участва в договарянето на сделката за Газа – също е ангажиран в преговорите.

Тръмп беше избрал Деня на благодарността в четвъртък като датата, на която иска да види Украйна да се съгласи на плана за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. 27 ноември обаче вече е в историята като краен срок за украинците.