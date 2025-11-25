CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Украйна е постигнала съгласие за мирно споразумение с Русия, като остават да бъдат уточнени само „незначителни детайли“, съобщи американски официален представител, цитиран от CNN.
Изявлението бе направено по време на срещите на военния министър на САЩ с руски представители в Абу Даби, свързани с предложението на администрацията на президента Доналд Тръмп.
„Украинците са се съгласили на мирната сделка. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат доуточнени, но принципното споразумение е постигнато“, посочи официалният представител.
Позицията на САЩ звучи по-дефинитивно от публичните изявления на украинските официални лица. Делегация от Украйна също е в Абу Даби и е в постоянен контакт с американския министър Дрискол. В публикация в социалната мрежа X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров отбеляза, че делегациите „са постигнали общо разбиране по основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева“.
„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори за следващите стъпки“, добави Умеров. Той поясни, че се очаква президентът Зеленски да посети САЩ, за да финализира сделката с президента Тръмп.
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…