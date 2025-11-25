CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Украйна е постигнала съгласие за мирно споразумение с Русия, като остават да бъдат уточнени само „незначителни детайли“, съобщи американски официален представител, цитиран от CNN.

Изявлението бе направено по време на срещите на военния министър на САЩ с руски представители в Абу Даби, свързани с предложението на администрацията на президента Доналд Тръмп.

„Украинците са се съгласили на мирната сделка. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат доуточнени, но принципното споразумение е постигнато“, посочи официалният представител.

Позицията на САЩ звучи по-дефинитивно от публичните изявления на украинските официални лица. Делегация от Украйна също е в Абу Даби и е в постоянен контакт с американския министър Дрискол. В публикация в социалната мрежа X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров отбеляза, че делегациите „са постигнали общо разбиране по основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева“.

„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори за следващите стъпки“, добави Умеров. Той поясни, че се очаква президентът Зеленски да посети САЩ, за да финализира сделката с президента Тръмп.