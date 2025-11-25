Руски дрон се разби в къща в Молдова (СНИМКА)

Жителите са евакуирани

Полицията в Молдова евакуира жители на село Кухурещи де Жос във Флорещския район, след като дрон падна върху покрив на къща. Инцидентът е станал близо до границата с Украйна, съобщиха от местните служби, цитирани от Франс прес.

Специализиран екип за обезвреждане на взривни устройства е изпратен на място. Районът е отцепен, а засегнатите жители временно са изведени от домовете им. Според публикувани снимки дронът е останал почти невредим върху ламаринения покрив на бетонна къща.

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон тип „Шахед“ е навлязъл в молдовското въздушно пространство след масиран руски обстрел по Украйна. Летателният апарат първо е бил засечен в посока Виноградовка–Вулканещи, след което е преминал към границата с Румъния.