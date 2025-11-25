Разбиха "фабрика за бебета" в Гърция, участвали са и жени от България

Бездетни семейства плащали до 150 000 евро

Полицията в Гърция разкри нелегална „фабрика за бебета“ в клиника на остров Крит, в която са били използвани и жени от България, съобщава БНР.

Бездетни семейства са плащали значителни суми за бебета, като печалбите на клиниката надвишават 8 милиона евро. Разкрити са незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки.

Според полицията, сред жените, използвани за тези процедури, са били бедни жени от Румъния, Молдова и България. Разследването е установило случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за които семействата са плащали между 10 000 и 45 000 евро. За сурогатни майки сумите достигали около 150 000 евро, включително за чуждестранни клиенти.

Мрежата е била организирана от лекари и адвокати в клиниката, като имала и представители в съседните балкански държави, които набирали жени от бедни семейства. В замяна тези жени получавали едва до 10 000 евро.

Един от адвокатите по делото заяви, че за първи път гръцката съдебна система се сблъсква с толкова добре организирана нелегална мрежа за трафик на бебета и незаконни осиновявания.