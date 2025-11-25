Макрон: Русия е единствената червена линия, която имаме

Желаем мир, но не и такъв, който би означавал капитулация на Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред радио RTL, че единствената пречка за мир в Украйна е Русия. „Единствената червена линия, която имаме от три години, се нарича Русия“, отбеляза той.

Макрон посочи, че мирният план за Украйна на Доналд Тръмп върви в правилната посока, но в сегашния му вид е по-приемлив за Русия и се нуждае от доработване, за да бъде приемлив за Украйна и Европа.

„Желаем мир, но не и такъв, който би означавал капитулация на Украйна“, уточни президентът.

Той подчерта, че първата отбранителна линия на Украйна след евентуален мир е обновяването на украинските сили и на тях не може да се поставят ограничения. Решенията за териториални отстъпки трябва да се взимат само от украинците.

Макрон добави, че европейците ще решават как да се използват замразените руски активи, които Доналд Тръмп предлага да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна.

„Европейците са единствените, които имат думата по този въпрос“, заяви френският лидер и призова за по-голяма решителност пред „все по-агресивната“ позиция на Русия.