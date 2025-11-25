Зеленски с обръщение към нацията (ВИДЕО)

Президентът на Украйна отчете напредък по мирния план

Украинската делегация се завърна от Женева след разговори със САЩ и европейски партньори. В обръщение към нацията в Telegram президентът Володимир Зеленски съобщи, че е постигнат напредък по мирното споразумение.

Той уточни, че след обсъжданията списъкът със стъпки за прекратяване на войната е станал по-работещ и че мирният план на Тръмп вече не съдържа 28 точки.

„След Женева те са по-малко, и много правилни неща вече са включени в рамката“, заяви Зеленски.

Президентът на Украйна подчерта, че изготвянето на окончателен документ изисква обща работа с партньорите.

„Ценим, че голяма част от света е готова да помогне, а американската страна е конструктивна.“

Зеленски посочи, че украинският екип вече е докладвал за необходимите стъпки за новия проект и заяви, че чувствителните въпроси ще бъдат обсъдени директно с президента Тръмп.

Той увери, че Украйна „никога няма да бъде пречка за мира“ и че правителството е готово да действа бързо, за да постигне „достоен мир“, като същевременно предупреди за опити на Русия да осуети напредъка.

Украинският държавен глава отбеляза, че Киев вижда опити за отслабване на украинската позиция чрез дезинформация и натиск, но страната „ще се противопостави на всяко усилие да се провали краят на войната“.

„Много зависи от Америка. Русия започна тази война – Русия трябва да я прекрати. Ние създаваме необходимите условия чрез диалог с партньорите“, заяви президентът.