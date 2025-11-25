Наемате жилище в Гърция? Плащанията в брой приключват на 1 януари 2026 г.

Още по темата: Как луксозните ваканционни имоти в Гърция определят тенденциите на пазара 18.11.2025 12:59

Нов закон ще изисква всички плащания за наем да се извършват чрез банкови сметки

Гърция се подготвя за големи промени в начина, по който се плащат и декларират наемите, тъй като нов закон ще премахне плащанията в брой за всички жилищни наеми, считано от 1 януари 2026 г. Мярката се отнася както за нови, така и за съществуващи договори за наем и има за цел да модернизира системата за наеми в страната, като насърчава прозрачността и последователното отчитане на данъците, съобщава To Vima.

Задължителни банкови преводи за всички наеми

Съгласно реформата, част от Закон 5222/2025, плащанията на наеми ще бъдат разрешени само чрез банкова сметка, която е официално регистрирана в Гръцката независима агенция за публични приходи (AADE). Плащанията в брой, които все още са често срещани в някои части на пазара на наеми, вече няма да се признават за валидни.

Наемодателите, които продължат да получават наем извън банковата система, ще загубят 5% данъчно облекчение, свързано с имуществени щети и амортизация. Наемателите, които продължат да плащат извън счетоводните книги, могат да загубят правото си на определени държавни помощи и надбавки. Длъжностните лица описват промяната като необходима стъпка за модернизация и за двете страни в наемните отношения.

Нови задължения за наемодателите

Гръцката федерация за недвижими имоти (POMIDA) е издала насоки, за да помогне на собствениците на имоти да се съобразят с предстоящите правила, като подчертава няколко ключови задължения:

Актуализирани условия на наема: Съществуващите и новите договори трябва да заменят традиционните клаузи за плащане на наем с ясна разпоредба, която гласи, че наемателят трябва да плаща изключително чрез банков депозит или превод към IBAN сметката на наемодателя в рамките на първите пет дни от всеки месец. Таксите за превод, ако има такива, ще бъдат за сметка на наемателя. Неизвършването на банково плащане в срок ще се третира като неплащане и дава на наемодателя правото да преследва въпроса чрез всички законни средства.

Изисквания за собственост на сметката: Наемните плащания трябва да се превеждат по сметка, която се държи изключително от наемодателя. Сметки, принадлежащи на адвокати, управители на имоти или роднини, вече не могат да се използват.

Регистрация в AADE: Наемодателите трябва да декларират банковата сметка, по която ще се получава наемът, чрез процедура на AADE, която се очаква да бъде обявена скоро. Проверката на плащанията ще се основава на тази регистрация.

Съвместни сметки и множество собственици: Ако наемът се плаща по съвместна сметка, името на наемодателя трябва да фигурира на първо място сред титулярите на сметката. В случаите, когато имотът има няколко наемодатели, всеки от тях трябва да регистрира отделна сметка и да получава пряко своя пропорционален дял.

Изискване за годишно плащане: За да се запази 5% данъчно облекчение, всички вноски за наем трябва да бъдат платени чрез банковата система в рамките на същата календарна година и не по-късно от 31 декември.

Правила за изземване на доходи от наем: Докато заплатите и пенсиите в Гърция се ползват с минимална защитена сума, която не може да бъде иззета, доходите от наем не попадат под същата защита. В резултат на това, ако наемодателят има неизплатени дългове към държавата, данъчните власти могат да получат достъп до регистрираната банкова сметка и да конфискуват наемните плащания веднага след като бъдат депозирани.

Промени в данъчното облагане на доходите от недвижими имоти

Реформите въвеждат и нова данъчна скала за доходите от наем, която влиза в сила от данъчната 2026 година. Актуализираните ставки ще бъдат:

15% за доходи до 12 000 евро

25% за доходи от 12 000,01 до 24 000 евро

35% за доходи от 24 000,01 до 36 000 евро

45% за доходи над 36 000 евро

Добавянето на 25-процентовата ставка ефективно увеличава данъчната тежест за доходите от наеми на средния клас.