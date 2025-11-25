Ситуацията на бойното поле се влошава за Украйна и Зеленски

В Аляска Путин изрази готовност да спре военните действия

Украински и европейски официални лица се втурнаха през уикенда да променят новия 28-точен мирен план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, разработен с участието на Русия и силно наклонен към Кремъл. От своя страна руският президент Владимир Путин седна и наблюдаваше.

За руския лидер мирният план, благоприятен за Кремъл, който закрепва вечното подчинение и уязвимост на Украйна, би бил победа. Същото важи и за провален процес, който би накарал Тръмп да оттегли останалата подкрепа за Украйна и да противопостави още повече европейските съюзници, пише The New York Times.

Американски и украински официални лица съобщиха за напредък в преговорите за изменение на предложението, като заявиха, че са направили някои неуточнени промени. В края на понеделник официалните лица се върнаха в родината си.

Не е ясно дали Путин ще приеме тези промени.

Способността на Путин да продължи да води войната не е неограничена. Икономиката му е в затруднение, особено след значителния спад в приходите от петрол, утежнен от неотдавнашните санкции на администрацията на Тръмп.

Все пак Путин вярва, че в сравнение с Украйна времето е на негова страна. И докато той изглежда доволен да остави мирния процес да успее или да се провали, президентът на Украйна Володимир Зеленски е под огромен натиск от много страни, тъй като Тръмп го притиска да приеме план за уреждане до четвъртък.

Ситуацията на бойното поле се влошава за Украйна. Зеленски е отслабен на вътрешнополитическата сцена от разрастващ се корупционен скандал.

Украйна изчерпва средствата за поддържане на отбраната и икономиката си,

като европейските й съюзници колебаят дали да използват милиарди долари от замразени руски средства за финансиране на Киев.

Тръмп също започна отново да отправя обиди към Украйна, обвинявайки г-н Зеленски през изминалия уикенд, че не проявява „НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ“.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Кремъл, заяви в понеделник, че много от позициите в плана, „но не всички“, са приемливи за Русия, но изискват подробно обсъждане. Той заяви, че европейските контрапредложения, които циркулират, не са конструктивни.

Руските преговарящи оттеглиха първоначалното си искане Украйна да предаде изцяло четирите региона, които Москва „анексира“ през 2022 г., въпреки че Русия не контролира огромни части от тази територия, включително две регионални столици.

В Аляска Путин изрази готовност да спре военните действия, ако, освен да приеме другите му искания, Украйна предаде само частта от Донецка област, която все още контролира.

Тъй като Путин е представил войната пред вътрешната аудитория като спасителна операция за рускоговорящото население на Донецк и съседния Луганск, би било трудно да се продаде на вътрешната аудитория победа, която не води до завладяването на останалата част от Донецк. Русия вече контролира Луганск.

Стефан Майстер, анализатор по Русия в Германския съвет за външни отношения, каза, че остава да се види дали Путин ще бъде склонен да направи компромис. Според Майстер, Путин може да се стреми да раздели Тръмп от украинците и европейците, което ще улесни Русия да подчини Украйна със сила.