Археолози откриха 1700-годишна римска гробница в Будапеща. Изследователите откриха удивително добре запазен римски саркофаг под улиците на града, пише Euronews.

Варовиковият ковчег беше открит по време на разкопки в Обуда, северна част на града, която някога е била част от Аквинкум, процъфтяващо римско селище по брега на Дунав. И ето най-невероятното: той никога не е бил отварян или нарушаван, откакто е бил запечатан преди векове.

„Особеното на находката е, че това е херметично запечатан саркофаг. Той не е бил разкопаван преди, така че е бил непокътнат“, каза Габриела Феньес, водещият археолог на разкопките.

Когато екипът на Историческия музей в Будапеща внимателно отвори тежкото каменно капаче, което беше закрепено с метални скоби и разтопен олово, те откриха цял скелет, заобиколен от съкровищница от артефакти. Вътре имаше две перфектно запазени стъклени съда, бронзови фигурки и впечатляваща колекция от 140 монети. Костна фиба за коса, бижута от кехлибар и следи от плат с златни нишки, заедно с размера на скелета, подсказват, че гробницата е принадлежала на млада жена.

Ковчегът е бил поставен сред руините на изоставени къщи в квартал на Аквинкум,

който жителите са напуснали през 3-ти век и който по-късно е превърнат в гробище. Въпреки че археолозите са открили и римски акведукт и осем по-прости гроба наблизо, никой от тях не се е доближавал до богатството и перфектното състояние на тази запечатана гробница.

По време на римската епоха голяма част от днешна Унгария е била част от провинция Панония, чиято граница е минавала по десния бряг на Дунав – на по-малко от 1,6 километра от мястото, където е бил открит саркофагът. Някога наблизо е имало легионен лагер, който е охранявал границата на империята, а новооткритите структури се смята, че са били част от гражданското селище, което е възникнало около него.

Антрополозите ще изследват останките на младата жена, за да научат повече за нейната възраст, здраве и произход. Но местоположението на гроба и изобилието от артефакти вече ни разкриват доста за това коя е била тя.