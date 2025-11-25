Орбан: ЕС иска да продължи войната, но няма пари (ВИДЕО)

Не сме склонни да заложим бъдещето на нашите внуци

Европейският съюз (ЕС) иска да продължи войната, но тъй като нямат пари, ще вземат общ заем. Трябва да кажем „не” на това. Не искаме да задлъжняваме внуците си заради Украйна. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, обобщавайки събитията от понеделнишката среща на върха на ЕС на страницата си във Фейсбук.

Във видеото Виктор Орбан казва, че по време на срещата е бил обсъден многостранният 28-точен мирен план, предложен от американците. Той е многостранен и съдържа хиляди подвъпроси.

„Едно нещо мога да кажа със сигурност след днешната видеоконференция: Европейският съюз иска да продължи войната, но няма нито един, нито един цент, за да достави военни средства на Украйна, нито един цент, за да финансира функционирането на Украйна, и нито една идея как да се намерят тези пари”, добави Орбан.

Той заяви, че идеята на ЕС е „държавите-членки да се съберат“, но Унгария не е съгласна с това, или да вземем общ кредит.

„Не сме склонни да заложим бъдещето на нашите внуци, за да финансираме една неспечелима война в Украйна“, заяви Виктор Орбан.