Забраниха на Грета Тунберг да влиза във Венеция

Шведската активистка Грета Тунберг бе глобена с 150 евро и й бе забранено да влиза във Венеция, след като тя и група активисти от Extinction Rebellion боядисаха водите на Канале Гранде в яркозелено, съобщава Tanjug.

Властите наложиха 48-часова забрана за влизане, аргументирайки решението с твърдението, че Тунберг „е по-заинтересована от самореклама, отколкото от опазване на околната среда“.

По непотвърдена информация инцидентът се е случил през уикенда. Активистите са боядисали водите в каналите, реките, езерата и фонтаните на десет италиански града, за да привлекат вниманието на обществеността към „мащабните последствия от климатичната криза“.