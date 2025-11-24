Туск: Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева

Полският премиер Доналд Туск подчерта,че всяко споразумение за Украйна не бива да подкопава сигурността на Полша и на Европа, а напротив – трябва да я укрепва. Това стана ясно от изявление на Туск пред медиите по време на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда, предаде Ройтерс.

Междувременно САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, търсейки взаимноприемлив мирен план, след като двете страни се съгласиха да променят първоначалното американско предложение.

Планът беше критикуван от Киев и европейските съюзници на Украйна, като бе определен като такъв, който изпълнява основно исканията на Кремъл, припомня агенцията.