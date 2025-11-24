Руски дронове пак вдигнаха изтребителите на Румъния

Румъния активира RO-ALERT за населението в Тулча

Германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, както и румънски самолети F-16, бяха вдигнати по тревога два пъти през нощта, след като Русия поднови атаките с дронове срещу цивилни цели и пристанищната инфраструктура в Южна Украйна, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на румънското Министерство на отбраната.

Радари засекли въздушни обекти, насочени към украинското пристанище Измаил, което наложило излитането на два германски Eurofighter за наблюдение на въздушната обстановка. Малко по-късно дроновете изчезнали от радарите, а от Украйна били чути експлозии. Нарушение на румънското въздушно пространство не е установено и самолетите са се приземили около полунощ.

В 1:45 ч. са засечени нови въздушни цели — този път на около 30 км северно от Змийския остров. В отговор два румънски F-16 са излетели, а властите издали предупреждение чрез системата RO-ALERT за населението в северната част на окръг Тулча. И този път дроновете са останали от украинска страна и не е регистрирано нарушение на въздушното пространство. Изтребителите са се върнали в базата си в 3:51 ч.