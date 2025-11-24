Европа се съгласи да покани Путин отново в Г-8

Завръщането на Москва на световната сцена и ограничаването на размера на украинската армия са сред отстъпките, направени в европейската контрасделка

Владимир Путин може да се завърне на световната сцена в рамките на европейски мирен план , който е съгласен да позволи на Русия да се върне в Г-8, пише The Telegraph.

Предложението беше направено в контрапредложение на 28-точковия план на Доналд Тръмп, който силно облагодетелстваше Русия.

Европейският план съдържа няколко отстъпки, включително ограничение на размера на украинската армия и ангажимент за избори, които биха могли да доведат до отстраняването на Володимир Зеленски от власт – ключово искане на Москва.

След извънредна среща на върха в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в неделя вечерта, че САЩ сега „правят някои промени“ в мирния си план.

Той добави: „Мисля, че това е много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща и ден, които сме имали досега в целия този процес, като се започне от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари.“

Контрапредложението беше публикувано, след като президентът на САЩ заяви, че Украйна не е показала „нулева благодарност“ за американските усилия за прекратяване на войната.

Европа се съгласи да наложи ограничение на размера на украинската армия, предложение, което е включено в плана на г-н Тръмп.

Европа се съгласи да наложи ограничение на размера на украинската армия, предложение, което беше включено в плана на г-н Тръмп.

Г-н Тръмп все още трябва да подпише сделката, каза г-н Рубио. Русия, която многократно е променяла изискванията си, също трябва да я подпише.

Съгласно европейския план, Русия „ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика“. В плана се добавя, че страната може да се присъедини отново към Г-8.

Споразумението също така гласи, че „размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 души в мирно време“, докато по-ранна версия на европейския план не включваше ограничение. Предложението между САЩ и Русия изискваше ограничение от 600 000 души.

В споразумението се добавя: „Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.“

Европейската сделка обаче премахва руското искане Украйна да се откаже от източния Донбас.

Споразумението премахва и клауза, която би дала на САЩ 50% от бъдещите печалби от замразени руски активи, инвестирани в Украйна.

28-точковият план, изготвен от американците, изискваше Украйна да се откаже от големи територии, включително територия, която дори не е била завладяна от руските сили.

Европейското контрапредложение гласи, че „преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт“ или фронтовата линия.

Предлага се Украйна да получи гаранция за сигурност от Вашингтон, подобна на клаузата от член 5 на НАТО.

Европейците искат руските суверенни активи да останат замразени, докато Москва не изплати обезщетение за огромните щети, които е причинила след пълномащабното си нахлуване.

Контрапланът е изготвен от Великобритания, Германия и Франция – така наречените европейски сили E3.

Говорител на Даунинг стрийт заяви, че сър Киър Стармър е разговарял с г-н Тръмп в неделя и се е съгласил, че Украйна е изправена пред „критичен момент“.

„Лидерите обсъдиха различни аспекти на дискусиите на високо ниво, които се провеждат днес в Женева относно мирния план на САЩ за Украйна. Те се съгласиха, че всички ние трябва да работим заедно в този критичен момент, за да постигнем справедлив и траен мир.“

В статията си на платформата Truth Social, г-н Тръмп заяви: „Украинското ръководство не изрази никаква благодарност за нашите усилия.“

Той също така критикува Европа, че не прави достатъчно, за да сложи край на конфликта. Той не критикува Москва за това, че изобщо е нахлула в Украйна.

Предложението от 28 точки, представено от администрацията на Тръмп, беше широко критикувано, дори от някои републиканци, като твърде благоприятно за Москва.

Критиците казаха, че се чете като „списък с желания“ за Путин. Имаше дори твърдения, че е съставен от руснаците и след това тромаво преведен на английски от служители на Тръмп.

Меган Мобс, дъщерята на Кийт Келог, специалния пратеник на САЩ за Украйна, който обяви миналата седмица, че ще подаде оставка, твърди, че мирният план първоначално е бил написан на руски език.

Тя предположи, че документът „не е бил първоначално написан на английски“, посочвайки грешки в транслитерацията и фрази, които често се използват от руското правителство.

Твърденията бяха категорично отречени от представители на Тръмп.

Г-н Рубио написа в социалните мрежи, че „мирното предложение е изготвено от САЩ. То се предлага като силна рамка за текущи преговори. То се основава на приноса на руската страна. Но също така се основава на предишен и текущ принос от Украйна“.

Критиците на предложението на Тръмп заявиха, че ако бъде прието, това би означавало, че огромните жертви на Украйна в кръв и пари биха били напразни.

Първоначално г-н Тръмп даде краен срок до четвъртък – Денят на благодарността – на Киев да приеме плана.

Фридрих Мерц, канцлерът на Германия, заяви, че е скептичен относно спазването на крайния срок. „В момента все още не съм убеден, че ще получим решението, което президентът Тръмп иска, през следващите няколко дни.“

Доналд Туск, полският премиер, заяви, че Европа, Канада и Япония са готови да работят по плана на САЩ въпреки резервите си.

„Въпреки това, преди да започнем работата си, би било добре да знаем със сигурност кой е авторът на плана и къде е създаден“, каза той.

Александър Стуб, президентът на Финландия, заяви, че той и Джорджия Мелони, министър-председателят на Италия, са се обадили на г-н Тръмп рано в неделя, за да обсъдят плана на САЩ.

В същия ден украинските сили използваха дронове, за да ударят електроцентрала в Московска област, предизвиквайки пожар и прекъсвайки отоплението за хиляди хора.

Това беше една от най-големите атаки на Киев досега срещу електроцентрала дълбоко в Русия.

Дроновете удариха електроцентралата Шатура, на около 75 мили източно от руската столица, където температурата беше около нулата.

Руското министерство на отбраната заяви по-късно, че е свалило 75 украински дрона, включително 36 над Черно море и няколко над Московска област.