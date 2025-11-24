Гръцките пенсионери ще получат бонус от 250 евро

Още по темата: Пенсионерите в Гърция със значително увеличение на пенсиите 19.11.2025 13:28

Повече от половината гръцки пенсии са под 1000 евро

Гръцките пенсионери ще получат допълнителната помощ от 250 евро по-рано от планираното, като плащанията са насрочени за понеделник, 24 ноември, вместо първоначално обявения петък, 28 ноември, потвърди премиерът Кириакос Мицотакис в редовното си неделно обновяване за седмичните постижения на правителството, съобщава To Vima.

„Новата, постоянна допълнителна помощ от 250 евро ще бъде преведена по сметките им по-рано от планираното“, каза Мицотакис.

Премиерът добави, че това плащане е първото от поредица увеличения на доходите на пенсионерите.

„И това ще бъде първото от поредица увеличения, които те ще видят в доходите си, тъй като от януари ще има увеличение на доходите им както поради намаляването на данъчните ставки, така и поради годишното увеличение на пенсиите. От декември (пенсиите за януари) се премахва и 50% от личната разлика за пенсиите, които все още са засегнати от нея“, отбеляза той.

Авансовото плащане е част от по-широките усилия на правителството да повиши покупателната способност на пенсионерите преди новата година и да намали оставащите различия в пенсионните плащания.