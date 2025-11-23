Парижки генерал разплака френските майки

Началникът на ГЩ Фабиен Мандон каза на французите да са готови да губят мъжките си рожби

Предизвика бурни реакции сред политическия елит на Франция

Изцепката на висшия военен завихри лют скандал

“Трябва да сме готови да загубим синовете си във война с Русия!” - това предупреждение към сънародниците си отправи завчера началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Франция генерал Фабиен Мандон.

Думите на висшия военен бяха веднага интерпретирани от медиите край Сена като вид “превантивно обявяване” на война на Москва и като призив към французите да се подготвят за неизбежна раздяла завинаги с младите членове на техните семейства. Съвсем естествено страната изпадна в смут, още повече, че високопоставеният генерал разкритикува жителите на Хексагона за липсата у тях на готовност да се жертват, за да защитят това, което са и онова, което имат.

Генерал Фабиен Мандон, който пое поста началник на щаба на армията през септември, заяви на конгрес на кметовете на Франция, че “най-голямата слабост на страната в тези опасни времена е липсата на воля за борба”. “Имаме ноу-хау и икономическата и демографската сила, за да възпрем московския режим.” - обясни висшият офицер, продължавайки: - “Това, което ни липсва - и тук вие, кметовете, имате да играете основа роля в придобиването му - е духът. Духът, който приема, че ще трябва да страдаме много, щом искаме да защитим това, което сме. Ако страната ни се провали, защото не е готова да загуби синовете си... или пък не е съгласна да страда икономически, защото приоритетът сега трябва да бъде военното производство, тогава ние наистина сме изложени на голям риск от заличаване. Ето за това трябва да говорите във вашите градове!” - призова възторжено генерал Мандон кметовете от Хексагона.

Острото предупреждение на генерала за възможността страната да “загуби синовете си” в потенциална война с Русия, освен че разплака майките на Франция, бе посрещнато на нож от мнозинството политически сили, както леви, така и десни. Думите на новия началник на Генералния щаб на армията предизвикаха силни емоции и сред обществеността, тъй като бяха възприети като словесна ескалация след месеци на предупреждения от президента Еманюел Макрон и от различни министри за “хибридната война”, която Русия вече била “разгърнала” срещу Франция и срещу други европейски страни.

И съвсем естествено обикновените французи започнаха да се питат: Преминаваме ли от хибридна война към тотална война? Трябва ли наистина да приемем идеята да сме готови да “загубим нашите деца”, ако не искаме да се предадем на Москва? Наистина ли сме на прага на апокалипсис?

Както стана дума, завихрилият се скандал предизвика бурни реакции сред политическия елит на Франция, като почти всички бяха изцяло отрицателни. Лидерът на крайно лявата партия “Непокорна Франция” - Жан-Люк Меланшон, веднага изрази “пълното си несъгласие”, заявявайки пред журналисти: “Не е работа на генерала да призовава кметовете или когото и да било, без някой от управляващите да му е разрешил да го направи.” Националният секретар на Френската комунистическа партия Фабиен Русел пък заяви: “Не са ли достатъчни 51 000 военни паметника в нашите общини? “Да” на националната отбрана, но “Не!” на недопустимите войнствени речи!” В другия край на политическия спектър глас на протест надигна Себастиан Шеню - вицепрезидент на Националното събрание и член на крайно дясната партия “Национален сбор” на Марин Льо Пен. “Началникът на щаба на армията няма легитимността да вдига под тревога френския народ с изявления, които по никакъв начин не съответстват на официалната линия на държавата.”

Възмущението от изцепката на генерала бе толкова голямо, че говорителката на правителството на Себастиян Льокорню - Мод Брежон бе принудена да защити високопоставения генерал, обяснявайки, че той не бил разбран правилно. “Началникът на щаба на въоръжените сили говореше въобще за френските войници, които са разположени по целия свят и са на възраст между 18 и 27 години. Не можем да пренебрегнем факта, че те са професионалисти с всички положителни и неблагоприятни последици на тяхната работа, като някои от тези военнослужещи са загинали при военни операции в чужбина.” “Но трябва да бъдем много ясни - заключи правителствената говорителка,- нашите синове няма да отидат да се бият и да умрат в Украйна!”.