Великобритания и Германия с многомилионна сделка за артилерийски системи RCH155

Великобритания и Германия подписаха съвместен договор за обществени поръчки на стойност 52 милиона паунда (70 милиона долара) за усъвършенствани артилерийски системи, монтирани на бронирани машини, които могат да стрелят в движение и да поразяват цели на разстояние над 70 км, се казва в изявление на британското правителство. Съвместното споразумение ускорява доставката на военно оборудване на Великобритания и Германия, съобщава Reuters.

Съгласно споразумението, Обединеното кралство ще получи усъвършенстваната платформа RCH 155 Early Capability Demonstrator (ECD), а две други платформи ще бъдат изпратени в Германия за съвместни тестове. RCH 155 е монтиран на бронираната машина BOXER и може да:

– изстрелва 8 изстрела в минута, докато се движи със скорост до 100 км/ч;

– поразява цели във всяка посока, без да променя позицията си;

– изминава 700 км без презареждане с гориво;

– работи само с двама членове на екипажа благодарение на най-новата автоматизация.

Системата е произведена от френско-германската отбранителна група KNDS и немската компания Rheinmetall.

Придобиването е предназначено да допринесе за програмата Mobile Fires Platform на британската армия, която търси дългосрочен наследник на съществуващите си артилерийски възможности.

Настоящите системи Archer бяха закупени като временно решение, след като Великобритания прехвърли оръдия AS90 на Украйна.

През 2025 г. Обединеното кралство е изнесло оръжия на рекордна стойност от 22 милиарда евро, а правителството казва, че "това все още не е всичко". През август норвежкото правителство реши да поръча фрегати от Великобритания, а през юли Турция и Обединеното кралства подписаха предварително споразумение за изтребители Eurofighter, след като Германия реши да се откаже от дългогодишното си противопоставяне на продажбата на самолетите на Анкара, предава Reuters, цитирана от Digi24.