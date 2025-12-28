Временно прекратяване на огъня е в сила в близост до Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.



"Важни ремонтни дейности по електропроводите в Запорожката АЕЦ започнаха след поредното локално прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на МААЕ", написа той. Гроси благодари на двете страни за съгласието им за този нов "прозорец на тишина/мълчание" за възстановяване на преноса на електроенергия между Запорожката АЕЦ и разпределителната уредба на Запорожката ТЕЦ, което ще подобри ядрената безопасност", се казва в изявление на агенцията на официалната й страница в социалната мрежа X.

По-рано директорът на централата Юрий Черничук заяви пред РИА Новости, че Украйна редовно заплашва с репресии срещу служителите на Запорожката АЕЦ. Той добави, че с течение на времето персоналът е започнал да реагира спокойно, въпреки постоянния психологически натиск от Киев,.

Москва многократно е заявявала, че истинският източник на заплаха за Запорожката атомна електроцентрала и нейните работници са безразсъдните действия на украинските въоръжени сили, които атакуват инфраструктурата на централата и Енергодар почти ежедневно, припомня агенцията.

Запорожката атомна електроцентрала се намира на левия бряг на река Днепър, близо до Енергодар. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, с шест енергоблока, всеки с мощност един гигават. През октомври 2022 г. тя премина под управлението на руски специалисти. Производството на електроенергия в енергоблоковете беше спряно през септември 2022 г. и те са в режим на студено спиране от април 2024 г.