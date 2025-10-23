След месец прекъсване: Възстановено е външното електрозахранване на АЕЦ „Запорожие“

Външното електрозахранване на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна започва да се възстановява след месечно прекъсване, съобщи Международната агенция за атомна енергия, цитирани от Асошиейтед прес.

Министърът на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че повредената 750-киловолтова трансмисионна линия, която свързва руско-окупираната централа с украинската енергийна мрежа, е ремонтирана, докато ремонтите на резервната линия с напрежение 330 киловолта, преминаваща през контролирани от Русия територии, продължават.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) отбеляза, че ремонтите на най-голямата атомна електроцентрала в Европа са извършени при локално прекратяване на огъня и определи възстановяването на външното захранване като „ключова стъпка за ядрената безопасност“.

Руски и украински сили са установили специални зони на примирие, за да се извършат ремонтите безопасно – рядък случай на сътрудничество между двете страни.

„И двете страни работиха конструктивно с МААЕ, за да може да се реализира сложният план за ремонт“, заяви генералният директор на МААЕ Рафееле Гроси.

Запорожката АЕЦ се намира на територия под руски контрол от началото на инвазията и не е в експлоатация, но се нуждае от надеждно електрозахранване, за да охлажда шестте си спрени реактора и отработеното гориво, за да се избегнат катастрофални ядрени инциденти.

Гроси отбеляза, че аварийните дизелови генератори са предназначени да бъдат „последната линия на защита“, но тяхното използване вече е „твърде често срещано явление“.