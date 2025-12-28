Още по темата: Путин: 3500 украински войници са обкръжени край Купянск 19.12.2025 11:42

Бойци от група "Запад" осуетиха два опита на украинските въоръжени сили да пробият към Купянск, съобщи Министерството на отбраната на Русия.



"В Купянска посока, през деня, подразделения на 6-та армия отразиха две атаки на подразделения от 92-ра щурмова и 14-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили в районите на населените места Подоли и Нечволодовка в Харковска област, с цел пробив към град Купянск", се казва в доклада на руското военно ведомство, цитиран от РИА Новости.

Руските сили унищожиха до 15 украински бойци и танк Т-64. Общо врагът загуби над 200 войници, два бронетранспортьора M113, три бронирани бойни машини, десет пикапа и пет склада за боеприпаси в зоната на отговорност на бойната група.

Ден преди това Министерството на отбраната подчерта, че Купянск е под контрола на бойците от "Запад". Според Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групата, подразделения на 6-та армия пречат на украинските въоръжени сили да пробият към града.

На свой ред командирът на щурмовата група на 1486-и мотострелкови полк с позивна "Колос" отрече съобщенията, че украински бойци са в местния завод. Според командир на рота от 1427-и мотострелкови полк с позивна "Уран", войските продължават здраво да удържат позициите си и да унищожават малки групи от украинските въоръжени сили.

На 20 ноември началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската Федерация Валерий Герасимов докладва на Владимир Путин за освобождението на Купянск, ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Превземането му позволява на армията да продължи настъплението си на запад, уточняват държавните медии.

Както отбеляза президентът на Русия, военните имат задачата да елиминират вражеската групировка на левия бряг на река Оскол.