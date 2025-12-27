Председателят на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията на Русия, Григорий Карасин, заяви, че украинският президент Владимир Зеленски трябва да седне на преговорната маса за конфликта в Украйна сам, без посредници от Европейския съюз или НАТО, предават руски медии.

„Всички тези изявления и действия от страна на Зеленски и неговия екип са насочени към това да провокират Запада да удължава конфликта колкото се може по-дълго. Този курс не води никъде. Необходимо е да се преговаря и Зеленски да застане на масата за разговори, не заобиколен от тройка или седморка европейски политици, а сам, с американския президент“, каза Карасин.

Според него постоянната намеса на отделни европейски политици, които се представят като „пълномощници на Киев“, няма да доведе до никакви резултати и не осигурява бъдеще на преговорния процес.

Карасин подчерта, че преговорите трябва да се водят директно между страните по конфликта, за да се постигне реално урегулиране и стабилност в региона.