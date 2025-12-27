Карасин: Зеленски да седне сам на масата за преговори

Председателят на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията на Русия, Григорий Карасин, заяви, че украинският президент Владимир Зеленски трябва да седне на преговорната маса за конфликта в Украйна сам, без посредници от Европейския съюз или НАТО, предават руски медии.

„Всички тези изявления и действия от страна на Зеленски и неговия екип са насочени към това да провокират Запада да удължава конфликта колкото се може по-дълго. Този курс не води никъде. Необходимо е да се преговаря и Зеленски да застане на масата за разговори, не заобиколен от тройка или седморка европейски политици, а сам, с американския президент“, каза Карасин.

Според него постоянната намеса на отделни европейски политици, които се представят като „пълномощници на Киев“, няма да доведе до никакви резултати и не осигурява бъдеще на преговорния процес.

Карасин подчерта, че преговорите трябва да се водят директно между страните по конфликта, за да се постигне реално урегулиране и стабилност в региона.

