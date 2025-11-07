Рафаел Гроси: Постигнахме ново примирие край Запорожката АЕЦ

Споразумението ще позволи извършването на ремонтни дейности

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съдейства за установяването на ново локално прекратяване на огъня в района на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Това съобщи генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от пресслужбата на МААЕ.

„Още едно прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на МААЕ, влезе в сила в района на Запорожката АЕЦ. То ще позволи извършването на ремонтни дейности, насочени към укрепване на външните енергийни връзки на централата и предотвратяване на ядрен инцидент,“ посочва Гроси.

По думите му това ще даде възможност на специалистите от 8 ноември да започнат възстановяване на електрозахранването към украинската линия. Очаква се пълното свързване да бъде осъществено няколко дни след началото на ремонтните работи.