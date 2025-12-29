Банковите служители в Кипър със солидни бонуси

Служителите ще получат поредица от бонуси на обща стойност 4500 евро

Служителите на кипърските банки очакват специална година по отношение на доходите си, след като наскоро беше постигнато споразумение между кредиторите и синдиката на служителите (ETYK), съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Новото рамково споразумение, което обхваща периода 2023-2027 г., се счита за ключово за осигуряване на индустриален мир и стабилност, като осигурява предвидимост както за служителите, така и за банките в цялата страна. То засяга заплатите, социалните придобивки, институционалните въпроси и условията на заетост и се отнася за всички служители в банките, които са членове на Кипърската асоциация на работодателите в банковия сектор (KEST). От 1 януари 2026 г. актуализираните скали ще се прилагат официално за всички служители.

Служителите ще получат поредица от бонуси на обща стойност 4500 евро за три години: 1500 евро за резултатите за 2024 г. до 30 януари 2026 г.; 1500 евро за резултатите за 2025 г. до 30 юни 2026 г.; и 1500 евро за резултатите за 2026 г. до 30 юни 2027 г. Всички вече изплатени бонуси за 2024 г. ще бъдат отчетени.

В допълнение към това, от 1 януари 2026 г. те ще получат увеличение на основната си заплата с 50 евро, а от 1 януари 2027 г. – с още 50 евро.

Три четвърти от годишното увеличение ще се прилага автоматично, а останалите 25 % ще се определят съвместно от всяка банка и ETYK.