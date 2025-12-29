Банковите служители в Кипър със солидни бонуси

Служителите на кипърските банки очакват специална година по отношение на доходите си, след като наскоро беше постигнато споразумение между кредиторите и синдиката на служителите (ETYK), съобщава електронното издание на в. Kathimerini.
Новото рамково споразумение, което обхваща периода 2023-2027 г., се счита за ключово за осигуряване на индустриален мир и стабилност, като осигурява предвидимост както за служителите, така и за банките в цялата страна. То засяга заплатите, социалните придобивки, институционалните въпроси и условията на заетост и се отнася за всички служители в банките, които са членове на Кипърската асоциация на работодателите в банковия сектор (KEST). От 1 януари 2026 г. актуализираните скали ще се прилагат официално за всички служители.
Служителите ще получат поредица от бонуси на обща стойност 4500 евро за три години: 1500 евро за резултатите за 2024 г. до 30 януари 2026 г.; 1500 евро за резултатите за 2025 г. до 30 юни 2026 г.; и 1500 евро за резултатите за 2026 г. до 30 юни 2027 г. Всички вече изплатени бонуси за 2024 г. ще бъдат отчетени.
В допълнение към това, от 1 януари 2026 г. те ще получат увеличение на основната си заплата с 50 евро, а от 1 януари 2027 г. – с още 50 евро.
Три четвърти от годишното увеличение ще се прилага автоматично, а останалите 25 % ще се определят съвместно от всяка банка и ETYK.