Учени разкриха какво е предизвикало „рояка от земетресения“ на Санторини

Още по темата: Сеизмичната активност на Санторини намалява, експертите остават нащрек 06.03.2025 10:13

Вулканите могат да влязат в продължителни фази на непредсказуемост

Учени са открили, че „роякът” от десетки хиляди земетресения в близост до гръцкия остров Санторини по-рано тази година е бил предизвикан от разтопена скала, изтичаща през подземен канал в продължение на три месеца, съобщава Би Би Си.

Те са използвали физика и изкуствен интелект, за да установят точно какво е причинило повече от 25 000 земетресения, които са се разпространили на около 20 км (12 мили) хоризонтално през земната кора.

Един от водещите изследователи, д-р Стивън Хикс от UCL, заяви, че комбинирането на физиката и машинно обучение по този начин може да помогне за прогнозиране на вулканични изригвания.

Какво се случи в Санторини?

Сеизмичната активност започна да се засилва под гръцките острови Санторини, Аморгос и Анафи през януари 2025 г. Островите претърпяха десетки хиляди земетресения, много от които с магнитуд над 5,0 и които можеха да се усетят.

Много туристи избягаха, а местните жители се страхуваха, че близкото подводно вулканично образувание Колумбо може да изригне или че това е сеизмична прелюдия към по-голямо земетресение, като опустошителното земетресение с магнитуд 7,7, което удари същия регион през 1956 г.

Учените, които публикуваха своите открития в списанието Science, създадоха 3D карта на Земята около Санторини. След това картографираха променящите се модели на сеизмичната активност на всеки трус, както и движението и напрежението в земната кора. Резултатът беше подробен модел на точно това, което е предизвикало този продължил месеци сеизмичен рояк.

Екипът установи, че събитието е било предизвикано от хоризонталното движение на магма – от под Санторини и вулкана Колумбо – през 30-километров канал, който се намира на повече от 10 км под морското дъно.

Изследователите изчислиха, че обемът на магмата, която се е движила през земната кора, би могъл да запълни 200 000 олимпийски басейна. Тези „магмени интрузии“, както са известни, са разбили слоевете скала, предизвиквайки хиляди трусове.

Водещият автор на проучването, Антъни Ломакс, изследовател-геофизик, който разработва научен софтуер за анализ на сеизмичната активност, обясни:

„Трусът действа така, сякаш имаме инструменти дълбоко в Земята, които ни казват нещо. Когато анализираме модела, който тези земетресения образуват в нашия 3D модел на Земята, той съвпада много добре с това, което очакваме от магма, движеща се хоризонтално.“

Означава ли това, че неспокойствието в Санторини е приключило?

Засега, според изследователите, изглежда, че е приключило.

„Магмата остана доста дълбоко – на повече от 8 км дълбочина – в кората“, обясни д-р Хикс. „Знаем, че магмата може да се издигне и да изригне на повърхността в рамките на часове до дни, но тъй като активността вече е утихнала, можем да бъдем почти сигурни, че разтопената маса в крайна сметка е заседнала и се е охладила дълбоко в кората.“

Въпреки това, вулканите могат да влязат в продължителни фази на неспокойствие и непредсказуемост, които могат да продължат много години. Неотдавнашната вулканична активност в югозападната част на Исландия го доказа.