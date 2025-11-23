Военни стреляха по неидентифицирани дронове над авиобаза с ядрени бойни глави на НАТО

Войници от въоръжените сили на Нидерландия атакуваха в петък вечерта неидентифицирани дронове, появили се над авиобаза "Волкел", обект на НАТО, разположен на 40 километра североизточно от Айндховен, съобщи Ройтерс, позовавайки се на холандското Министерство на отбраната.

Според министерството, безпилотните апарати са отлетели след инцидента, без да бъдат проследени. "Волкел", разположена в провинция Северен Брабант, според публично достъпна информация, е база за съхранение на американски ядрени бойни глави.

Според Бюлетина на атомните учени, към момента се намират 10-15 бомби B61.

В началото на есента беше съобщено, че авиобаза "Волкел" се е превърнала в основна база за самолети на НАТО по време на учения за ядрено възпиране.

Вчера, поява на дронове доведе до затварянето на летището в Айндховен, второто най-натоварено в страната. Министърът на отбраната Рубен Брекелманс заяви тогава, че „са предприети мерки“, но не предостави подробности.

Вълната от подобни инциденти в Европа нараства. През последните месеци бяха регистрирани руски дронове над Полша, нарушения на естонското въздушно пространство от руски самолети и масово затваряне на летища в Германия, Дания, Испания и Норвегия. Европейската комисия нарече това пряк елемент на „хибридна война“.