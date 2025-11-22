Трагедията в Кочани: Пиротехниката е закупена от България

35 обвиняеми се изправят пред съда

Пиротехническите фонтани, които доведоха до смъртта на 63-ма младежи в дискотека „Пулс“ в Кочани, са закупени от България. Това е посочено на 27-ата страница от обвинителния акт, състоящ се от 42 страници, съобщава bTV.

Тази седмица в Скопие започна съдебният процес срещу 35 обвиняеми, свързани с пожара. Сред тях са собственици и служители на дискотеката, като над 200 ранени и родителите на загиналите присъстват в залата. При влизането на собственика в съда, родителите го нарекоха „убиец“, обвинявайки го, че е позволил на децата да влязат в „буре с барут“.

Разследването установява редица нарушения, включително занижен контрол и неспазване на правилата за пожарна безопасност. Диско клубът е използвал пиротехника за сценично шоу, без да са изпълнени минималните изисквания за безопасност.

Освен това текат още две разследвания – за бездействието на полицията и на данъчните инспектори, които би трябвало много по-рано да затворят заведението, тъй като то не отговаря на нито едно законово изискване.