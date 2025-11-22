91-годишната певица е издъхнала от инфаркт в дома си

На 91-годишна възраст в Милано почина легендата на италианската естрада Орнела Ванони, съобщават местни медии. Певицата се почувствала зле вчера в дома си, а пристигналите медици установили, че е починала от инфаркт.

Родена в Милано през 1934 г., Ванони оставя дълбока следа в италианската музика, телевизия и театър. Кариерата ѝ започва през 1956 г., а до края на живота си остава активна на сцената. Ванони има над 100 албума и компилации, продадени в над 55 милиона екземпляра. Сред вечните ѝ хитове са „Senza fine“, „L'appuntamento“, „Tristezza“ и „Una ragione di più“.

През кариерата си е работила с едни от най-големите имена в италианската музика – Джино Паоли, Лучо Дала, Фабрицио де Андре, Паоло Конте, както и с международни музиканти като Рон Картър и Хърби Хенкок. Осем пъти участва на фестивала в Сан Ремо, където през 1999 г. получава наградата за цялостен принос.

През октомври 2023 г. Ванони издаде албума „Diverse“, в който преработи свои класически песни в модерен стил – жест към идеята ѝ, че истинският артист трябва да е в крак с времето, без да губи своята идентичност.