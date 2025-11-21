ЕС не е получил официално плана на Тръмп за Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявиха, че Европейският съюз все още не е получил официално американския план за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Франс прес.

Двамата европейски лидери се намират в Йоханесбург, където ще участват в срещата на върха на Г-20.

„На този етап няма основание да коментираме плана“, посочи Коща, подчертавайки, че Брюксел не е получил официален документ.

Фон дер Лайен допълни, че публично оповестените 28 точки не представляват официално предоставен план.

„Ще обсъдим ситуацията както с европейските лидери, така и с държавните глави, присъстващи на Г-20“, каза тя и съобщи още, че ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски по темата.

По-късно днес Зеленски ще проведе телефонни разговори и с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, който е на обиколка в Африка.