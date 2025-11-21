Атина приема нови правила за използване и паркиране на електрически тротинетки

Още по темата: Албания забранява временно електрическите тротинетки 13.10.2025 10:24

Тротинетките вече са забранени по тротоарите около Акропола

Нови правила за движение и паркиране за електрически скутери влизат в сила в Атина след гласуване в Общинския съвет. Кметът Харис Дукас заяви, че промените са предназначени да подобрят мобилността, да повишат безопасността и да защитят обществените пространства, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Тротинетките вече са забранени по тротоарите около Акропола, както и по улиците Ерму и Еолу. Ограничение на скоростта от 6 км/ч важи в Псири, на пешеходната улица Керамикос и по всички тротоари и обществени пространства. Тротинетките са забранени и по пътища с ограничение на скоростта над 50 км/ч.

Общината е създала 1574 паркоместа за скутери под наем в 124 обозначени зони. Частните потребители трябва да оставят поне 1,5 метра пространство за пешеходци и да избягват паркиране в близост до рампи, пешеходни пътеки, входове, ключови точки за достъп или в рамките на 20 метра от археологически обекти. Компаниите за отдаване под наем могат да паркират скутери само в обозначените зони.