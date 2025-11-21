28-точковият мирен план за Украйна: Донбас на Москва, Русия ще се откаже от други договорени територии

Още по темата: Путин: Руските въоръжени сили са блокирали около 15 батальона на ВСУ в Купянска област 21.11.2025 07:08

Украински депутат публикува текста на споразумението

Пълният текст на 28-точковия мирен план за Украйна, изготвен от Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ, и Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд, беше разпространен онлайн, пише The Times.

Споразумението беше критикувано заради „абсурдните и неприемливи“ изисквания към Киев, но президентът Зеленски заяви, че ще го обсъди с президента Тръмп в следващите дни.

Ето текста, който беше публикуван от украински депутат:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Очаква се, че Русия няма да нападне съседните страни и НАТО няма да се разширява.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за да се решат всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създадат условия за деескалация, с цел да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинските въоръжени сили ще бъде ограничен до 600 000 души.

7. Украйна се съгласява да заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранция от САЩ:

• САЩ ще получат компенсация за гаранцията.

• Ако Украйна нападне Русия, ще загуби гаранцията.

• Ако Русия нападне Украйна, освен решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени.

• Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде считана за невалидна.

11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включващ, но не ограничаващ се до:

• Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

• САЩ ще сътрудничат с Украйна за възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително газопроводи и съоръжения за съхранение.

• Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони с цел реставрация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

• Развитие на инфраструктурата.

• Добив на минерали и природни ресурси.

• Световната банка ще разработи специален пакет от финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

• Отмяната на санкциите ще бъде обсъдена и договорена поетапно и за всеки отделен случай.

• САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редки земни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

• Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8.

14. Замразените средства ще бъдат използвани, както следва:

• 100 милиарда долара (около 76 милиарда лири) от замразените руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна.

• САЩ ще получат 50% от печалбите от това начинание.

• Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна.

• Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Остатъкът от замразените руски средства ще бъде инвестиран в отделен американско-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в конкретни области.

• Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силен стимул да не се връщаме към конфликта.

15. Ще бъде създадена съвместна американско-руска работна група по въпросите на сигурността, за да се насърчи и гарантира спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи в закон политиката си на ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. САЩ и Русия ще се споразумеят да удължат валидността на договорите за неразпространение и контрол на ядрените оръжия, включително Договора START I.

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

19. Електроцентралата „Запорожие“ ще бъде пусната в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия. Произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна — 50:50.

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

• Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

• Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

• Всякаква нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.

21. Територии:

• Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от САЩ.

• Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което ще означава де факто признаване по линията на контакт.

• Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

• Украинските сили ще се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

22. След като се споразумеят за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. Всякакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на този ангажимент.

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси:

• Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“.

• Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

• Ще бъде изпълнена програма за събиране на семействата.

• Ще бъдат взети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна ще проведе избори в срок от 100 дни.

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Тръмп. За нарушенията ще бъдат налагани санкции.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението.