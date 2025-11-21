ЕС търси достъп до редкоземните минерали на Австралия чрез инвестиции

Още по темата: За да преодолее хватката на Китай за редкоземни минерали, Америка трябва да добива на Луната 22.10.2025 13:29

Китай в момента е един от лидерите на пазара на редкоземни метали

Европейският съюз (ЕС) планира да инвестира в австралийски минни компании, за да получи достъп до редкоземни метали на фона на конкуренцията от Китай и Съединените щати. Това заяви пред Bloomberg комисарят на ЕС по търговията Марош Шефчович.

Както отбеляза Шефчович, европейските инвестиции биха могли да включват придобиване на дялове в австралийски компании, споразумения за доставка на суровини между отделните правителства на ЕС или съфинансиране на проекти за добив на редкоземни метали. Европейската инвестиционна банка би могла да действа като един от източниците на инвестиции в минния сектор на Австралия.

Шефчович преди това се срещна с австралийския министър на търговията и туризма Дон Фарел и министъра на ресурсите и Северна Австралия Мадлин Кинг, за да обсъдят доставките на австралийски минерали за страните от ЕС.

„Това обхваща всичко - от добива, рафинирането и преработката до използването на критични минерали“, отбеляза гостуващият европейски комисар.

Bloomberg отбелязва, че Китай в момента е един от лидерите на пазара на редкоземни метали, които са търсени в отбранителната промишленост и производството на полупроводници. За да не останат по-назад, през октомври 2025 г. САЩ подписаха споразумение с Австралия за инвестиране в австралийски минни компании. Както Financial Times съобщи по-рано , ЕС планира да създаде орган, който да координира снабдяването и съхранението на критични минерали, за да предотврати ситуация, в която всички източници на тези минерали се контролират от САЩ и Китай.