За да преодолее хватката на Китай за редкоземни минерали, Америка трябва да добива на Луната

Учените смятат, че Луната съдържа тежки редкоземни минерали – от вида, необходими за разработването на съвременни военни технологии, като например изтребителя F-35.

Подобно на заграждане на всички водни басейни в пустиня, Китайската народна република (КНР) умело е завладяла основните източници на известните в света редкоземни минерали. Китайците са доминирали и в световната преработка на редкоземни минерали, пише The National Interest.

Поради това, както и поради факта, че Съединените щати зависят непропорционално от редкоземни минерали за производството на високотехнологични технологии, Пекин използва контрола си над този критичен ресурс, за да усложни иначе твърдата позиция на Америка по отношение на търговската война. В момента няма заобиколни решения за американците.

Това е така, защото Съединените щати не разполагат както с преработвателни мощности, необходими за рафиниране на редкоземните минерали, така и със самите тежки редкоземни минерали.

Съединените щати разполагат със съкровищница от леки редкоземни минерали. Но тежките редкоземни елементи са това, което е важно за съвременните оръжия и платформи, като например изтребителя F-35 Lightning II. Китай не си е направил труда да въведе строг контрол върху износа на леки редкоземни елементи, знаейки много добре, че американците могат да ги извадят от земята, ако е необходимо.

Тежките редкоземни елементи са съвсем друг въпрос. Австралия разполага с тежки редкоземни елементи, което е една от причините американските лидери отчаяно да се опитват да помогнат на Австралия да увеличи производството си на редкоземни минерали. Дори с американска помощ обаче е малко вероятно Съединените щати да могат да разчитат на Австралия, за да преодолеят господството, което китайците са изградили за себе си.

Има едно място, където Съединените щати биха могли да се сдобият с изобилен и непрекъснат източник на тежките редкоземни минерали, от които се нуждаят, за да поддържат индустриалната си база и да изградят за себе си напредналите технологии, от които се нуждаят, за да се конкурират с Китай.

Имам търпение. Знам, че това ще прозвучи налудничаво. Но Съединените щати биха могли да обмислят осъществяването на проект „Манхатън“ за космически добив — защото се смята, че Луната, която е само на няколко дни път от Земята, е затрупана от тежки редкоземни минерали.

Добивът на лунато не е толкова луд, колкото звучи

Проучване от 2009 г. оценява, че правителството на Съединените щати ще трябва да инвестира около 35 милиарда долара във всеки постоянен пилотиран минен пост на Луната - с над 7 милиарда долара средногодишни разходи за поддръжка след това. В долари от 2025 г. това са приблизително 65 милиарда долара. Това е солидна цена, но сравнително малка, ако означава, че Съединените щати могат да се откажат изцяло от китайските източници на редкоземни минерали.

Освен това, създаването на постоянно пилотирано селище на Луната би подобрило цялостното технологично развитие на Америка – като същевременно би осигурило продължаващото господство на Америка в космоса – и би увеличило американския престиж.

Учените смятат, че Луната съдържа ключови тежкоземни минерали на места като терена Procellarum KREEP (K е атомният символ за калий, комбиниран с акронима за „редкоземни елементи“, който е „REE“, а „P“ е атомният символ за „фосфат“). Лунният базалт може да се намери в дълго спящи вулканични равнини на лунната повърхност и вероятно съдържа в изобилие тежки редкоземни елементи и обеднени леки редкоземни елементи. Междувременно едно от двете основни находища на редкоземни минерални елементи се намира в лунния басейн Южен полюс-Айткен (SPA).

Случи се така, че Съединените щати и Китай се надпреварват да изградят постоянни човешки селища на южния полюс на Луната, като изпълняващият длъжността директор на НАСА Шон Дъфи наскоро се застъпи за поставянето на ядрен реактор там в подготовка за установяването на постоянна база от астронавтите на НАСА.

Смята се, че лунните планини имат по-висока концентрация на европий, който е ключов рядкоземен елемент. Изследване на Boeing, според Ройтерс, посочва: „На Луната присъстват редкоземни метали, включително скандий, итрий и 15-те лантаниди.“ Скандият и итрият са сред тежките редкоземни минерали, необходими за производството на електронни компоненти, лазери, свръхпроводници и други технологии.

За да победят Китай, американските лидери трябва да мислят нестандартно

Никой не иска да води тази дискусия във Вашингтон, отчасти защото космосът просто не се възприема като нищо друго освен безцелна работа от повечето американски политици и защото политиците настояват за високата цена.

Но за нация, която е оставила на народа си дълг и дефицит от 37 трилиона долара , изглежда странно, че 65 милиарда долара наистина биха се считали за твърде скъпи – особено предвид вида награди, които Съединените щати биха могли да пожънат.

Както и да е, най-сигурният изход от проблема със зависимостта на Америка от редкоземни минерали е незабавното започване на добив на Луната и други близки небесни тела, като астероиди.

Ще имат ли американските лидери смелостта да приемат този призив или кротко ще се обърнат към новите си китайски партньори, за да намерят по-земни решения?

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.