Преговори за Су-57: Москва и Ню Делхи ускоряват разговорите преди посещението на Путин

Сделка за лицензионно производство може да започне с продажбата на две ескадрили Су-57

Русия и Индия продължиха да постигат напредък в преговорите за лицензионно производство на изтребители от пето поколение Су-57, към които Индия проявява нарастващ интерес от началото на годината, съобщава Military Watch Magazine.

Руският посланик в Индия Денис Алипов отбеляза по отношение на тези разговори:

„В ход е интензивна работа в редица области, включително платформата Су-57Е, която може да бъде използвана за изпълнение на индийската програма за разработване на собствен изтребител от пето поколение.“ Той добави, че конкурентното предимство на Русия се състои в безпрецедентно ниво на трансфер на технологии и локализация на производството, което би подкрепило инициативите „Произведено в Индия“ и „Самостоятелна Индия“.

Разговорите се засилват преди посещението на руския президент Владимир Путин в Индия, по време на което може да бъде подписана сделка. Има по-категорични признаци, че Индия ще поръча още батальони от системи за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400 по време на посещението, след като системите доказаха своята висока способност по време на бойни изпитания срещу пакистанските сили през май.

Според индийски медии, сделка за лицензионно производство може да започне с продажбата на две ескадрили Су-57, построени в Русия, всяка от по 20 изтребителя, след което ще бъдат последвани от още пет ескадрили, произведени локално. Това би било близко до покупката на изтребители Су-30МКИ, за която по подобен начин беше постигнато първоначално споразумение за 140 изтребителя, от които приблизително 50 бяха построени в Русия, преди да може да започне лицензионното производство. Високите нива на удовлетвореност от Су-30МКИ накараха индийското Министерство на отбраната да разшири поръчките си до над 270 изтребителя, което го прави най-широко използваният тип изтребител във флота на страната, въпреки високите му оперативни разходи. Значително разширяване на поръчките за Су-57 над 140 изтребителя също остава възможно, особено поради очакваните забавяния на местната програма за изтребители от следващо поколение на FGFA.

През юли индийският министър на отбраната Раджеш Кумар Сингх потвърди, че преговорите за доставка на Су-57 продължават.

„Това са чувствителни преговори. Когато достигнат осезаем етап, било то предоставяне на Приемане на необходимостта, издаване на Искане за предложения (RFP) или подписване на окончателен договор, тогава медиите ще разберат“, заяви той по това време.

Въпреки че и Русия, и Съединените щати засилиха усилията си за предлагане на пазара на съответните си изтребители от пето поколение на Индия от февруари, като САЩ предлагат F-35, американският изтребител се смята за много малко вероятно да бъде закупен, главно поради обширния контрол, който Вашингтон налага върху начина, по който се използват самолетите. През юли се съобщава, че индийското правителство е информирало американските власти, че не е заинтересовано от закупуването на F-35.

През май Русия направи безпрецедентно предложение да предостави на индийското Министерство на отбраната пълен достъп до изходния код на Су-57 като част от голяма лицензионна производствена сделка.