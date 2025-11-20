Стелт изтребителите на САЩ и Русия се състезаваха на авиошоуто в Дубай

F-35 на Lockheed Martin Corp и руският стелт изтребител Су-57E на United Aircraft Corp. се състезаваха за бюджетите за отбрана в Близкия изток в понеделник в рядко летателно шоу на авиошоуто в Дубай, пише Bloomberg.

F-35 беше първи в небето над международното летище Ал Мактум в Дубай, изпълнявайки осемминутно летателно шоу в ранния следобед в понеделник, последвано от руския самолет около 90 минути по-късно. Представленията на самолетите са основен елемент на авиошоутата, като Airbus SE, Boeing Co. и отбранителни компании показаха най-новото си оборудване.

Обединените арабски емирства преди това се стремяха да закупят F-35, но прекратиха преговорите през 2021 г. поради исканията на САЩ да премахнат Huawei Technologies Co. от телекомуникационната си мрежа и да предприемат други стъпки, за да се дистанцират от Китай.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще продадат F-35 на Саудитска Арабия, но все още предстоят години на преговори и одобрения. Израел е единствената държава от Близкия изток, която експлоатира стелт изтребители F-35, които могат да струват около 100 милиона долара за брой.

Су-57Е все още не е продаден за износ и не е оповестена публично цена за единица. Компанията предлага местно производство за чуждестранни клиенти, а продажбите ще включват трансфер на технологии, според изявление.

Малко се знае за характеристиките на двудвигателния Су-57Е, което затруднява страните да го оценят.

Стелт самолетите са по-сложни и скъпи за експлоатация от стандартните изтребители, което кара някои страни да се съсредоточат върху попълването на арсеналите си с тези по-малко напреднали модели, вместо да купуват само няколко стелт самолета.

Тъй като САЩ и Русия са на противоположните страни във войната в Украйна, е рядкост техните производители на самолети да се появяват на едно и също място. Първият път, когато тези самолети го направиха, беше на Aero India 2025 през февруари.