Тръмп иска Германия да поеме командването на НАТО в Европа

Посланикът на САЩ в НАТО заяви, че Тръмп напълно разбира важността на Алианса

Съединените щати биха искали Германия да поеме командването на силите на НАТО в Европа, заяви пратеникът на президента Тръмп в Алианса, пише The Times.

В изказване, което предизвика шок у германския генерал от НАТО, седящ до него, Матю Уитакър заяви, че дългосрочната „амбициозна цел“ на Вашингтон е Берлин да назначи върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (Saceur), тъй като Европа поема по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Логиката винаги е била, че в случай на война командващият ще трябва да контролира масивно разполагане на американски сили, потенциално включващо ядрени оръжия, и затова ще се наложи да поддържа близки отношения с президента на САЩ и да се ползва с пълното му доверие.

Много европейски столици също считат това споразумение за изключително важен символ на ангажимента на Америка да помогне за сигурността на техния континент.

Белият дом за първи път обмисли прехвърлянето на ролята на Saceur

на европейски генерал през пролетта, скоро след като Тръмп се върна на власт. Тръмп е бил разубеден от тази идея от висши републиканци в Конгреса, след като европейски дипломати ги помолили да се намесят.

Въпреки това, Уитакър, който в Европа е широко считан за ключов събеседник и силен атлантист, който се ползва с уважението на президента, изрази публично тази идея на конференцията по сигурността в Берлин във вторник вечерта.

Посланикът на САЩ в НАТО заяви, че Тръмп напълно разбира важността на Алианса и че подкрепата на Вашингтон за централната му клауза за взаимна отбрана по член 5 остава „непоклатима“.

След това той похвали Германия за помощта ѝ в договарянето на новата цел на НАТО за съюзниците да харчат 3,5% от БВП за въоръжените сили и още 1,5% за по-широки въпроси, свързани със сигурността, както и за изготвянето на план за постигане на тази цел до 2029 г.

Въпреки това, германският министър на отбраната Борис Писториус призна в сряда, че целта няма да бъде постигната, като прогнозира, че разходите за отбрана ще достигнат само 3,05% от БВП след четири години. Министърът на финансите Ларс Клингбеил обеща 3,5% по-рано тази година.

Въпреки това Уитакър похвали Берлин като „ясен пример“ за другите съюзници и ги призова да „ускорят“ и да последват германците в „укрепването на възпиращата способност на алианса и подкрепата за Украйна“.

На въпроса дали една по-силна военно Европа би причинила някакви усложнения за САЩ, той отговори:

„Очаквам с нетърпение деня, в който Германия ще дойде в Съединените щати и ще каже: „Готови сме да поемем позицията на върховен главнокомандващ на съюзниците“. Мисля, че сме далеч от това, но очаквам с нетърпение тези дискусии“.

В отговор генерал-лейтенант Волфганг Виен, представител на Германия във военния комитет на НАТО, заяви, че е „малко изненадан“ от предложението.

„Ние, германците, сме готови да направим повече. Ще поемем различни нови позиции ... в ръководни роли, но трябва да помислим добре за неговата позиция.“

В по-широк план Уитакър се опита да успокои относно ангажимента на САЩ в Европа след поредица от противоречиви коментари на Тръмп относно неговото виждане за НАТО и член 5, като заяви, че „няма разминаване между нас“ по най-важните въпроси.

„Президентът Тръмп със сигурност разбира важността на този съюз и нашето партньорство с нашите съюзници от НАТО. Той просто очаква много повече, отколкото вероятно повечето президенти някога са очаквали“, каза той.

Той също така предсказа, че превъоръжаването ще доведе до индустриален ренесанс в Европа през следващите десет до 15 години.

Въпреки това той заяви, че е „загрижен“, че примирието между Украйна и Русия може да накара европейците да загубят чувството си за спешност по отношение на възстановяването на въоръжените си сили.