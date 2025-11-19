Вулканът Семеру изригна, обявиха най-висока степен на тревога (ВИДЕО)

Индонезия обяви най-високата степен на тревога след мощно изригване на вулкана Семеру – най-високия връх на остров Ява. Националната служба по вулканология съобщи, че Семеру е изхвърлил стълб от пепел, достигащ 5,6 километра височина.

Властите предупреждават местните жители да не се доближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради риск от нови изригвания и свлачища. Семеру, висок над 3600 метра, е сред около 130 активни вулкана в Индонезия – страна, разположена в Тихоокеанския огнен пръстен, където се срещат едни от най-интензивните сеизмични процеси в света.