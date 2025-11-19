НАТО се сблъсква с недостиг на тротил

Още по темата: Bloomberg: На Европа ѝ липсват барут и тротил за производство на снаряди и ракети 22.03.2025 22:01

Способността на Европа да въоръжи Украйна е затруднена

НАТО е изправена пред недостиг на експлозиви, тъй като голяма част от запасите от тротил са били използвани за бомбардирането на Газа, твърди нов доклад, цитиран от The Telegraph.

Повечето боеприпаси, по-големи от куршум, използват тротил, а глобалното търсене надвишава производствения капацитет. Фабриката доставя 90% от тротил, което САЩ внасят за производството на различни боеприпаси, включително бомбите MK-84 и BLU-109 с тегло 2000 паунда.

Тези оръжия са били доставяни на Израел в големи количества и са били свързани с атаки с много жертви в гъсто населени райони в Газа.

Извън Близкия изток, прекомерната зависимост от един-единствен полски завод за едно от най-широко използваните взривни вещества в света е изложила Великобритания и останалата част от Европа на сериозен недостиг на този жизненоважен материал.

Недостигът на тротил е затруднил способността на Европа да снабдява Украйна

на бойното поле срещу Русия. Това е принудило Киев да ограничи използването на артилерийски снаряди и е накарало Запада да се бори за попълване на собствените си запаси.

Макар Nitro-Chem да не разкрива колко тротил произвежда годишно, според една оценка количеството е около 10 000 тона годишно. Ако се използва всяка капка тротил, това би донесло около един милион 155-милиметрови артилерийски снаряди, тъй като всеки от тях изисква около 10 до 11 кг експлозиви.

ЕС обаче се ангажира да изпрати на Украйна над един милион снаряда за 2025 г. Подобни обещания, дадени през предишни години в подкрепа на Киев срещу Русия, не бяха изпълнени.

Но Nitro-Chem вече е залята с поръчки, като през април подписа най-голямата си сделка досега с американската армия – 310 млн. долара (235 млн. лири) за доставка на 18 000 тона тротил от 2027 до 2029 г. Това споразумение беше сключено само два месеца след като Вашингтон изпрати поредната партида боеприпаси на Израел, съдържаща 1800 тежки бомби MK-84, и след като Конгресът беше уведомен за нова поръчка за 2800 бомби MK-82.

„Без тротил, произведен в Полша, безпрецедентният мащаб и интензивност на въздушните бомбардировки, които са убили десетки хиляди палестинци и са унищожили условията на живот в Газа... не биха били възможни“, се казва в доклада. От октомври 2023 г. до юли 2024 г. докладът отбелязва, че САЩ са изпратили най-малко 14 000 бомби MK-84 и 8700 бомби MK-82 с тегло 500 паунда.

Докладът призовава Nitro-Chem и полските власти да спрат доставките на тротил, с който се пълнят бомбите и артилерийските оръжия, използвани от Израел. Nitro-Chem отказа да коментира заключенията в доклада, като се позова на „чувствителния характер на дейността на компанията“ и заяви, че всичките й дейности „съответстват на приложимото международно право“.

Част от причината за това, че западните страни са станали прекалено зависими от един-единствен завод, е, че производителите на тротил в САЩ, Великобритания и други европейски страни са преустановили производството в страната си, поради замърсяващите и токсични отпадъци, които се получават при производството на експлозива. В Великобритания последният завод за тротил е затворен през 2008 г. САЩ са затворили последния си производствен обект през 80-те години. Завод в източна Украйна е бил завзет от Русия през 2022 г.

Въведен за първи път в търговията с оръжие през 1902 г.,

тротилът има широк спектър на приложение – във войната за артилерийски снаряди, гранати и въздушни бомби, но също и в строителството и минното дело, като всички тези сектори са засегнати от недостига и последвалото скок в цената. TNT, чиято цена преди две десетилетия беше 38 пенса за паунд, сега струва повече от 15 лири за паунд.

Експерти от бранша казват, че дори цената и доставките на потребителска електроника могат да бъдат засегнати, тъй като минералите и металите, използвани в тези устройства, трябва да бъдат добивани.

Други големи производители на тротил са Китай и Русия, но нито една от двете страни не се счита за реалистична опция за САЩ и Европа.