Най-големият производител на кокаин на планетата не знае колко произвежда

Цифрата, която не спира да расте, се превърна в държавна тайна

Най-големият производител и износител на кокаин на планетата не знае колко кокаин произвежда, съобщава El País. Данните съществуват, но никой не може да гарантира, че са верни. След почти 20 години с една и съща методология, президентът на Колумбия Густаво Петро осъди неточността им и реши да не ги публикува. Цифрата, която не спира да расте, се превърна в държавна тайна. След седмици на напрежение между правителството и ООН, организацията, която досега отговаряше за измерванията, EL PAÍS разкрива тази тайна цифра: 3001 тона кокаин, потенциално произведени през 2024 г. Четири съмнителни цифри, които обобщават един огромен проблем: Колумбия няма надежден метод за измерване на един от най-печелившите незаконни бизнеси в света. И на сляпо е трудно да се оцени ефективността на политиките й срещу наркотрафика.

Данните сочат 12,6% увеличение спрямо предходната година

– темп, който, както признава самият доклад на ООН, се забавя – но политическото им значение е фатално. Това е още един куршум във войната, която президентът на САЩ Доналд Тръмп води срещу първия президент от колумбийската левица, като използва наркотрафика като алиби.

В своята антинаркотична кампания – с която оправда бомбардирането на 20 лодки и 80 смъртни случая в Карибско море и Тихия океан – Тръмп обвини Петро, че е „лидер на наркотрафика“ и го санкционира, без доказателства, за предполагаеми криминални връзки. Миналия месец неговият министър на финансите Скот Бесент заключи: „Откакто Петро дойде на власт, производството на кокаин е достигнало най-високото си ниво от десетилетия, заливайки САЩ и отравяйки американците“. Обвиненията засилват твърдата политика на Вашингтон и умножават подстрекателските послания на самия Петро, който стигна дотам, че обяви в X края на сътрудничеството с американските разузнавателни служби. Напрежението между двамата бивши съюзници достигна безпрецедентно ниво.

Не е толкова лесно да се обвини латиноамериканският лидер в бездействие. Но не е и лесно да се възхвалява неговото управление. Докато Петро се хвали, че е конфискувал най-голямото количество наркотици в историята – над 2700 тона кокаин откакто е поел поста през август 2022 г. – насажденията от кокаинови листа са достигнали рекордните 261 000 хектара, въпреки че темпът на растеж им е намалял. Във всеки случай методите на президента са противоположни на тези на Белия дом. Докато американските власти празнуват постигнатите цели, Петро защитава нови подходи като регулиране и операции срещу наркотиците „без ущърб“ на правата на човека.

В доклада си от 2024 г., който се пази под ключ, Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) приписва увеличението на потенциалното производство на кокаин на увеличението на засетите хектари, но не само. В раздел, до който EL PAÍS има достъп, експертите посочват, че производителите са подобрили производителността на кокаиновите насаждения и на съоръженията, където се произвежда хлорхидрат. Влияние е оказала и по-голямата ефективност на широко използваните и лесно достъпни химикали за преработка на листата.

От 1999 г. UNODC е единствената голяма институция, която измерва кокаина в Колумбия. Всяка година тя публикува две ключови променливи: засетите хектари и потенциалното производство на кокаин. А през 2023 г. тя съобщи цифра, която предизвика тревога: увеличение от 53 % в потенциалното производство спрямо предходната година, до 2664 тона. Но тази цифра е подвеждаща. Агенцията разделя страната на четири региона и посещава само един от тях годишно, за да направи тестове на място, след което екстраполира резултатите за останалата част от страната в четиригодишен цикъл. Тази система, в сила от 2007 г., обяснява част от скока от 53%: през 2023 г. беше измерен регионът на Тихия океан, най-продуктивният кокаинов анклав, който не беше оценяван от 2019 г. Освен това през 2022 г. не е посетен нито един регион и са използвани данните от 2021 г. Сравнението имаше очевидни ограничения.

Тогава самото правителство разреши публикуването на доклада, без да повдига публични възражения срещу методологията. И според Петро именно тази „грешка“ доведе до това, че Тръмп извади Колумбия от списъка на страните, които се борят с наркотрафика – мярка, известна като десертификация – за първи път от три десетилетия. Тази година обаче президентът реши да се противопостави и да задържи данните. Дори и да признават ограниченията на системата, няколко експерти поставят под въпрос факта, че той е чакал три години, за да се заеме с проблема, и го прави сега, под натиска на Вашингтон.