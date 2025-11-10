Гръцки свещеници арестувани за кокаин и контрабанда

Общо осем души са арестувани

Гръцката полиция разби престъпна мрежа, в която са замесени трима свещеници, обвинени в трафик на кокаин и контрабанда на мигранти. Един от тях, бивш модел и YouTuber, известен с видеоклиповете си за готвене, беше арестуван след месеци на разследване в Атина и Родос, съобщава To Vima.

Гръцките власти разкриха престъпна мрежа, в която са замесени трима свещеници, обвинени в трафик на кокаин и печалби от контрабанда на мигранти, след месеци на разследване, водено от отдела за организирана престъпност на страната.

Според полицейски източници, общо осем души са арестувани по време на координирани акции в Атина и на остров Родос. Сред тях е 46-годишен самопровъзгласен свещеник, който някога е бил модел, YouTuber и телевизионен коментатор, преди да бъде отлъчен от Гръцката църква.

46-годишният мъж, известен с присъствието си в социалните медии и канала си за готвене, е изградил имидж на знаменит духовник. Видеоклиповете му в YouTube, в които споделя рецепти, привличат хиляди последователи.

В миналото той е работил като модел, а по-късно се е появявал като коментатор на гръцката телевизия. Въпреки отлъчването си, той продължи да се представя като член на духовенството, приемайки титлата „архиепископ на старокалендарниците“ – наименование, което не се признава от официалната църква.

Смята се, че трети свещеник, който вече излежава присъда в затвора в Комотини за трафик на мигранти, също е играл ключова роля в дейността на мрежата.

Властите идентифицираха 52-годишна жена като лидер на групата, която координирала действията на свещениците и техните съучастници.

Разследващите разкриха, че бандата е използвала кодиран език, за да прикрие трафик дейността си. Кокаинът е наричан „свещ“, канабисът – „кафе“, а необработената марихуана – „фануропита“ – традиционен гръцки сладкиш, кръстен на светец.

Чрез тези кодирани термини членовете са могли да общуват за сделки и доставки, без да будят подозрения.

След месеци на наблюдение и прослушване на телефони, отделите за борба с наркотиците и организираната престъпност на гръцката полиция (понякога наричани в местните медии „гръцкото ФБР“) успяха да разбият мрежата.

Арестите и конфискациите са поредните в поредицата от гръмки скандали, в които са замесени лица, представящи се за духовници. Случаят привлече национално внимание поради необичайната комбинация от религиозни образи, култура на знаменитостите и организирана престъпност.