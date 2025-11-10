Зеленски пред „Гардиън“: Всички се страхуват от Тръмп, но аз не

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в ексклузивно интервю за британския вестник „Гардиън“, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп. Той отхвърли твърденията, че последната им среща във Вашингтон е била напрегната, като подчерта, че отношенията му с американския президент са нормални.

Интервюто се състоя след поредица от масирани руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, довели до прекъсвания на електрозахранването в повечето региони. По време на разговора светлините в президентския дворец в Киев угаснаха два пъти, отбелязва „Гардиън“.

Зеленски категорично отрече информации, че Тръмп е хвърлил карти на бойното поле по време на срещата им в Белия дом през октомври.

„Той не е хвърлял нищо. Сигурен съм“, заяви украинският лидер.

Според публикация на „Файненшъл таймс“, Тръмп е настоявал Зеленски да приеме условията на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната. Украинският държавен глава обаче опроверга това, като подчерта, че Киев е поставил свои три условия пред американската страна, включващи доставки на оръжия и санкции, които да „отслабят“ Москва.

„Всички по света се страхуват от Тръмп. Това е истината“, заяви Зеленски, но допълни: „Не… ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Защо да се страхуваме?“

„Тръмп беше избран от народа си. Трябва да уважаваме избора, направен от американския народ, точно както аз съм избран от моя народ“, добави президентът.

В интервюто Зеленски разкри, че според него британският крал Чарлз III е изиграл ключова роля, като е насърчил Тръмп да подкрепи Украйна по-активно след напрегната среща между двамата лидери по-рано тази година.

„Не знам всички подробности, но разбирам, че Негово Величество е подал някои важни сигнали на президента Тръмп“, каза украинският президент.

Зеленски заяви, че Путин продължава да нарежда „терористични атаки“ срещу енергийната система на Украйна, оставяйки цивилни без ток и вода.

„Той не може да създаде напрежение в нашето общество по никакъв друг начин“, коментира той.

Украинският лидер посочи, че Киев работи с международни партньори за защита от руските нощни атаки с дронове. Зеленски потвърди желанието си страната да получи 27 системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, както и помощ от европейските държави, които разполагат с такива системи.

На въпрос дали Западът прави достатъчно, той отговори: „Никога не е достатъчно. Достатъчно ще е, когато войната приключи. И достатъчно ще е, когато Путин разбере, че трябва да спре.“

По думите му отношенията с британския премиер Киър Стармър са „топли“, а контактите с Лондон – „постоянни“.

След като Тръмп изключи възможността за американско военно участие, Франция и Великобритания обмислят изпращане на войски като част от бъдещо мирно споразумение.

На въпрос дали би искал британските сили да бъдат разположени по-рано, Зеленски каза: „Разбира се. Ние сме искали много неща, включително оръжия и членство в ЕС и НАТО“.

Той уточни, че решението за евентуално европейско военно присъствие трябва да бъде взето внимателно, тъй като прекомерният натиск може да отслаби подкрепата за Украйна.

Зеленски коментира и ситуацията на фронта, отбелязвайки, че боевете в Донецка област остават „най-ожесточени и брутални“. Според него Москва е мобилизирала „170 000 души“, но няма реален успех. „Няма (руски) успех там. Има много жертви“, каза той.

Украинският президент предупреди, че Русия може да открие втори фронт срещу друга европейска държава, преди войната да приключи.

„Вярвам, че е така. Той може да го направи“, заяви Зеленски.