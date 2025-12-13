Затвориха ГКПП "Капитан Петко войвода"

Пропускането на тежкотоварни автомобили през граничния пункт „Капитан Петко войвода – Орменио“ е временно преустановено от гръцка страна и в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

В същото време движението на камиони през други българо-гръцки гранични пунктове е възстановено. От 20:00 ч. снощи протестиращите гръцки фермери са прекратили стачните си действия на ГКПП „Илинден – Ексохи“, като преминаването на товарни автомобили там отново е свободно. Възстановено е и движението в двете посоки за тежкотоварен трафик през „Кулата – Промахон“.

Протестите на гръцките земеделци бяха предизвикани от забавянето на изплащането на субсидиите, свързано със скандал за корупция в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

По данни на българските гранични власти, трафикът по границата с Турция е силно натоварен на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“, особено на изход за товарни автомобили. Интензивно е движението и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия.

На граничните пунктове с Румъния и Република Северна Македония движението към момента протича нормално.