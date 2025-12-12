Гърция атакува медийния пазар на Италия

Пиер Силвио Берлускони и куп политици са срещу информационно гръцкото нашествие

Гръцката медийна компания “Антена груп” на фамилията-корабособственици Кириакус е пред финализиране на договор за покупката на високо тиражираните италиански всекидневници “Република” и “Стампа”. Продавачът е техният сегашен собственик - управителят на инвестиционния колос с щаб-квартира в Нидерландия “Exor N.V.” - Джон Елкан. Той е президент и на световно известната фирма за производство на луксозни коли “Ферари”, както и на международния автомобилен холдинг “Стелантис”, чиито конвейри по цял свят пък бълват всекидневно 14 прочути марки автомобили начело с “ФИАТ”, “Алфа Ромео”, “Мазерати”, “Ланча”, “Ситроен”, “Пежо”, “Крайслер”, “Додж”, “Джип” и др.

Италианските медии писаха в първите си информации за предстоящата сделка на Джон Елкан с “Антена груп”, че “на тезгяха” е само в. “Република”, чиито журналисти стачкуват от четвъртък срещу намерението на чорбаджията им. Впоследствие обаче се оказва, че барабар с римския всекидневник в кюпа за продажба бил и торинския в. “Стампа”, който не интересувал гръцките предприемачи, но според договорките те били задължени да го купят, като по-късно щели да му търсят мющерия.

Според разпространената из Апенините информация, “Антена груп”, която на практика преговаря за придобиване на цялата издателска къща “GEDI” с флагман в. “Република”, е създадена през 1989 г., когато гръцкото семейство Кириакус започва да диверсифицира бизнес-интересите си. Като първата стъпка на местно ниво е регистрирането на телевизията “Ant TV”, а днес холдингът вече притежава 37 безплатни и платени телевизионни канала и радиостанции предимно в Източна и Южна Европа - в Словения, Румъния, Сърбия, България, Черна гора и др.

Групата управлява също така сателитни и стрийминг платформи, които излъчват съдържание в цяла Централна Европа, както и видео и текстови материали на гръцки език за общностите на южните ни съседи в Австралия и Съединените щати. Така телевизионните й канали достигат директно до аудитория от 140 милиона души по целия свят и обща аудитория от 500 милиона потребители благодарение на международни партньорства. Медийното подразделение на голямата корабна компания е ръководено от Теодор Кириакус, който е завършил университета “Джорджтаун” в САЩ, храни дългогодишен интерес към цифровите технологии и под негово ръководство групата инвестира успешно в компании като “Facebook”, “X” и “Spotify”.

Както подчертава в. “Република” в последната си редакционна статия преди старта на предприетата журналистическа стачка, нахлуването на семейство Кириакус в Италия е част от неговата стратегия за разширяване на влиянието му на западноевропейския пазар. А вчера компанията за информационни и финансови услуги “Bloomberg” разпространи новината, че “Антена Груп” възнамерява активно да инвестира в поне три италиански сектора, където може да приложи медийната си мераци.

Новината за нахлуването на гръцката медийна група в информационния пазар на Апенините бе посрещната на нож от лидерите на почти всички политически партии. На първо място те разкритикуваха остро иначе стопроцентовия италианец с еврейска жилка Джон Елкан, когото обявиха едва ли не за враг на родината, тъй като бил изнесъл извън границите на станата почти изцяло някогашната й гордост - автомобилостроенето, а сега възнамерявал да стори същото и с медиите й. Съответно дясното правителство на Джорджа Мелони свика на спешно заседание в петък вечерта лидерите на синдикатите и на организациите на работодателите от медийния сектор, с които би трябвало да бъдат обсъдени възможностите за отпор на намеренията на “Антена Груп”.

Перспективата за поемането на контрола на влиятелните национални всекидневници “Република” и “Стампа” бе осъдена и от изпълнителния директор на тв-компанията “Медиасет” на фамилията Берлускони - Пиер Силвио Берлускони, който заяви, че двата вестника трябва да останат италиански.