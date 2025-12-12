Прогноза за Германия - още 15 години икономическа криза (Обзор)

Немските домакинства харчат повече от половината си пари за жилища и храна

Разходите за социални помощи, включително пенсии и здравеопазване са “бомба със закъснител”

Германия е изправена пред още 15 години икономическа криза, ако не бъдат приложени структурни реформи, според Тимо Волмерсхойзер, експерт в института Ifo.

“Ако не проведем структурни реформи и не постигнем увеличение на дела на икономически активното население, потенциалът за растеж ще падне до нула до края на десетилетието и ще премине в отрицателна територия през 30-те години на миналия век”, каза той в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Според изданието, това означава, че страната е изправена пред допълнителни 15 години икономическа стагнация или дори рецесия, нещо безпрецедентно в съвременната германска история. Волмерсхойзер заяви, че разходите за социални помощи, включително пенсии и здравеопазване, се превръщат в “бомба със закъснител”. Той също така смята, че тези разходи не могат да бъдат финансирани на сегашните нива без икономически растеж.

Изданието отбелязва, че икономистите от Ifo са преразгледали прогнозите си, тъй като преди това са приемали, че Германия рано или късно ще се върне към темповете на растеж отпреди пандемията, когато БВП нарастваше с 1-2% годишно. Това беше съпроводено със стабилно увеличение на заетостта и следователно на данъчните приходи. Седем месеца след началото на управлението на Фридрих Мерц, икономистите стигнаха до заключението, че този сценарий вече не си струва да се разчита, тъй като мерките, обявени от правителството, макар и да осигуряват краткосрочен тласък на икономиката, ще бъдат недостатъчни за дългосрочен устойчив растеж. институтът Ifo публикува актуализирана икономическа прогноза, която ревизира надолу темпа на растеж на БВП на Германия. Според института растежът през 2025 г. ще бъде 0,1%, което е по-малко от прогнозата от 0,2% през пролетта. През 2026 г. БВП ще нарасне с 0,8% (1,3% в предишната прогноза), а през 2027 г. - с 1,1%, което е по-малко от прогнозираните 1,6%.

Само ден по-рано в доклад Федералната статистическа служба (Destatis) обяви, че домакинствата в Германия харчат повече от половината от бюджета си за жилище и храна.

Данните са за 2024 г., когато домакинствата с месечен доход под 1300 евро са харчили средно 64% (около 780 евро) за жилище и храна. За семействата с високи доходи (5000 евро и повече) делът на разходите за жилище и храна пада до 47%. Средно за всички домакинства тези разходи представляват 52% от потребителските разходи.

В доклада се отбелязва още, че средните потребителски разходи на домакинствата през 2023 г. са били 3030 евро на месец, в сравнение с 2700 евро през 2018 г. За повечето домакинства наемът остава най-големият разход. Средно германците харчат повече от една четвърт от доходите си за него (28%), а в големите градове този дял е дори по-висок.