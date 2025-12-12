Удостоена с орден от кралица Елизабет II

На 82 години почина британската писателка Джоана Тролъп, известна със своите семейни саги, описващи живота в английската провинция, съобщиха нейните дъщери.

Тролъп, далечна потомка на прочутия викториански романист Антъни Тролъп, има зад гърба си близо 40 книги, част от които публикувани под псевдонима Каролайн Харви. Сред най-популярните ѝ творби са „Чуждите деца“, „Жените на синовете ѝ“ и „Семейство“, в които тя изследва теми като осиновяване, развод и сложните отношения в смесените семейства.

Литературният ѝ агент Джеймс Гил я определи като „една от най-обичаните и ценени британски романистки“, а издателство „Пан Макмилън“ я нарече „духовна, мъдра и съпричастна авторка“, оставила „богато наследство от проницателни социални наблюдения“.

През 2019 г. Джоана Тролъп е обявена за Командор на Ордена на Британската империя от кралица Елизабет Втора (1926-2022) за заслугите й към литературата.

