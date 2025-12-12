Румънците са предупредени: Еврото може да увеличи цените на почивките в България

Румънците представляват 30-40% от туристите в България

Преминаването към еврото може да увеличи цените за следващия ваканционен сезон в България с приблизително 5-10% през пролетта, изчислява онлайн туристическа платформа от Румъния, съобщава телевизионният канал PRO TV.

Увеличението ще се дължи на по-високите цени, които хотелите и къщите за гости ще плащат през 2026 г. за консумативи, комунални услуги и труд, показва Travel Planner.

Румънците, които избират България за лятната си почивка, предпочитат курортите Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг, Константин и Елена, но през последните две години се наблюдава нарастващ интерес към Свети Влас, благодарение на новите, първокласни хотели.

Колко ще струват почивките на плажа в България през 2026 г.?

Цените за седмица на море в България през лятото на 2026 г. в момента варират между 170 и 1100 евро на човек. Така, седемдневна почивка в луксозен (5-звезден) хотел в България, за началото на юли 2026 г., струва между 550 и 1100 евро на човек, в зависимост от избрания вариант (закуска, полупансион или all inclusive), докато в луксозен хотел (4–5 звезди) цените варират между 440 и 1000 евро на човек, според данните на платформата.

Една седмица в хотел от категорията "достъпни" (обикновено 4 звезди) струва между 250 и 1000 евро, а в хотел от категорията "за всеки" (3–4 звезди) цените варират между 170 и 700 евро.

"За следващия сезон вече наблюдаваме увеличение от 5–10% от есента насам и подобно покачване е възможно и през пролетта. По принцип е възможно някои хотелиери да увеличат цените два пъти. Ако има две увеличения, мисля, че бихме могли да достигнем средно увеличение на цените от 7–15% за следващата година, но е възможно да има хотели, които няма да увеличат цените през пролетта – всеки хотел ще калкулира според инфлацията, очакванията и или ще приеме това увеличение, или ще направи допълнителни увеличения. Но мнозина смятат, че ще имат по-високи цени за доставчици, храна, комунални услуги, труд и всичко това ще се отрази на разходите. Затова препоръчваме на туристите да закупят своите пакети по време на периода на ранно резервиране, за да избегнат евентуално ново увеличение на цените през пролетта, но най-вече защото сега могат да избират от много по-голямо разнообразие от оферти", каза Себастиан Константинеску, основател и изпълнителен директор на Travel Planner, цитиран в прессъобщението на туроператора.

Румънците са основните чуждестранни туристи в България

Между май и октомври 2025 г. България е привлякла около 2,5 милиона туристи от ЕС, като румънците са 31% от тях, според данни на Националния статистически институт на България. Също така, през август румънците са представлявали почти 43% (около 360 000 души) от туристите от ЕС, посещаващи България, който е бил и месецът с най-много чуждестранни туристи (около 845 000). По този начин румънците са на първо място в списъка с туристи в България, като следващите места се оспорват от месец на месец между туристи от Германия, Полша, Гърция и Чехия.

"Около 80-85% от туристите избират морски курорти, а останалите посещават София, района на Велико Търново или планински курорти. Смятаме, че периодът за ранно резервиране – между ноември и февруари – е най-подходящ за резервации, защото тогава туристите могат да изберат любимия си хотел и да платят много по-ниска цена. Това е периодът, в който хотелите имат отстъпки, а добрите хотели се продават много бързо сега. Очакваме през 2026 г., в резултат на икономическата ситуация, румънците да смятат България за най-атрактивната дестинация в Европа и да я изберат пред страни като Гърция и Турция", добави Константинеску.

Travel Planner е онлайн туристическа компания и платформа, основана през 2007 г., която е регистрирала продажби от 30 милиона евро през 2024 г., а за тази година ръководството на компанията прогнозира подобни приходи.

Компанията предлага почивки в България, Гърция и Турция, но е специализирана в дестинацията България, като е имала над 500 000 клиенти за престой в съседната страна през 18-те години от стартирането си насам.