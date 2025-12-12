Мелони получи награда, кръстена на Маргарет Тачър

Италианският премиер Джорджа Мелони бе удостоена с годишната награда за лидерски постижения от Европейската консервативна фондация и мозъчния тръст „Нова посока“. Организацията е свързана с паневропейската политическа формация „Европейски консерватори и реформисти“ и е основана през 2009 г. под патронажа на бившия британски премиер Маргарет Тачър, съобщават италианските медии „Оупън онлайн“ и „Тудей“.

Фондацията се определя като „интелектуален дом на нарастващото консервативно движение в Европа, насърчаващо върховенството на закона, традиционните ценности, свободния пазар и защитата на националния суверенитет“. Доскоро Мелони бе лидер на „Европейските консерватори и реформисти“, а на нейния пост вече е бившият полски премиер Матеуш Моравецки.

По време на церемонията Мелони благодари за отличието и го посвети на жена, която „е преминала през историята с куража, идеите си и свободата да ги изразява без страх, когато това е било важно за народа и страната ѝ“.

Премиерът призна, че не се чувства напълно достойна за наградата, защото „има още много работа за вършене, за да се покаже, че е на нивото на Тачър“.