Спортен самолет се разби в Северна Македония, има ранени

Близо до границата с Албания

Двама косовски граждани – мъже на 41 и 64 години – са ранени, след като малък спортен самолет се разби в Мавровското езеро в Северна Македония, недалеч от албанската граница, съобщава „Коха диторе“, позовавайки се на полицията в Тетово.

Двамата пострадали са транспортирани по спешност в болницата в Гостивар и са в добро състояние, уточниха от регионалната спешна помощ.

Според първоначалните данни технически проблем в двигателя е принудил 64-годишния пилот да извърши аварийно кацане върху водната повърхност. Самолетът е паднал близо до дигата на канал Белица, но двамата мъже са успели сами да излязат от машината и да достигнат брега, където са били оказана помощ.