Великобритания в паника: Връщат COVID мерки

Грипът в Англия достигна рекордни нива и принуди властите да върнат някои от предпазните мерки, познати от коронавирусната пандемия. Здравните власти признават, че това е най-тежкият грипен сезон за последното десетилетие, а медиите го наричат „супер грип“.

Броят на заразените и нуждаещите се от болнично лечение непрекъснато расте. Само през тази седмица нуждаещите се от болнични грижи са се увеличили с над 50%, което доведе до препълнени спешни отделения и възстановяване на задължителното носене на маски в болниците, предаде NOVA. В момента средно по 2 660 души на ден се нуждаят от болнично лечение, а прогнозите сочат, че броят може да достигне 5 000 в следващите дни.

Най-засегнати са малките деца и възрастните над 75 години, въпреки че тези групи бяха обект на масова безплатна ваксинация. Според експертите причината за тежкия сезон е циркулиращ щам на вируса, който е мутирал седем пъти през последните месеци.

Въпреки сериозната ситуация засега не се предвижда масово затваряне на училища. Някои учебни заведения обаче вече са временно затворени заради стотици разболели се деца, докато други въвеждат периодична дезинфекция и ограничават пеенето в класните стаи, за да намалят предаването на вируса.