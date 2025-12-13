Зеленски: Хиляди хора са без електричество

Руски нощни удари поразиха над десет граждански обекта и оставиха хиляди хора без електричество в седем украински области, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

„Важно е вече всеки да види какво прави Русия – очевидно не с цел прекратяване на войната“, написа Зеленски в социалните мрежи.

„Тяхната цел остава разрушаването на нашата държава и причиняването на максимално страдание на нашия народ.“

От руска страна потвърдиха, че са използвали хиперзвукови ракети срещу украински обекти.